Huawei представила "самый-самый" планшет

Компания Huawei в рамках крупного мероприятия в Китае представила новый флагманский планшет Huawei MatePad Pro 13.2. По словам производителя, это самый тонкий и легкий девайс в сегменте больших планшетов.

Диагональ экрана, как понятно из названия, 13.2", разрешение — 2880 х 1920. Устройство весит лишь 580 г., его толщина — всего 3.4 мм. Кстати, сопоставимый iPad Pro 12.9" и толще, и тяжелее.

Работает MatePad Pro на новом процессоре Kirin 9000s, оперативная память — от 12 до 16 Гб, внутренняя — от 256 Мб до 1 Тб. Присутствуют фронтальная и широкоугольная камеры на 16 и 12 Мпикс соответственно, аккумулятор объемом 10.100 мАч поддерживает быструю зарядку 88 Вт. Планшет получил Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/BeiDou, шесть двухканальных динамиков, порт USB-C и стилус M-Pen третьего поколения. Управлять аппаратом будет операционная система HarmonyOS 4.0.

Рекомендуемая цена, в зависимости от комплектации, составит от $711 до $957. Старт продаж намечен на 28 сентября.