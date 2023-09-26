Белорусам больше нельзя пользоваться беспилотниками

25 сентября был подписал указ №297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов". Он запрещает физлицам ввоз в Беларусь гражданских беспилотников, их хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление. Такое право оставлено только для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют эту технику в своей деятельности.

Теперь, чтобы ввезти беспилотник, предприятия и ИП должны получить специальное разрешение у Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Кроме того, предусмотрено создание автоматизированной информационной системы учета дронов, принадлежащих юрлицам и ИП.

Запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовление беспилотников физлицами вступает сразу же после официального опубликования документа, на хранение и оборот — через шесть месяцев. Таким образом, у владельцев летающей техники будет время, чтобы реализовать ее или же передать на хранение в уполномоченную организацию.