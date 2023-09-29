OpenAI работает над прорывным устройством для общения с ИИ

Сэм Альтман, глава компании OpenAI, создавшей ChatGPT, планирует разработать устройство, которое стало бы "iPhone искусственного интеллекта".

Сэм Альтман ведет переговоры с бывшим главным дизайнером Apple Джонатаном Айвом, а также главой SoftBank Масаеси Соном о создании совместного предприятия для работы над первым устройством OpenAI для потребительского рынка. Они планируют создать естественный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который будет способствовать внедрению искусственного интеллекта. Так в свое время случилось с iPhone с его сенсорным экраном, который раскрыл потенциал мобильного интернета для массового применения.

Процесс пока что находится на стадии выбора концепции устройства. Альтман и Айв несколько раз встречались для проведения "мозговых штурмов", они рассматривают множество различных идей, в частности, создание способа взаимодействия с устройством, в меньшей степени зависящего от экрана. Масаеси Сон, также вовлеченный в дискуссии, участвует в проекте как инвестор, готовый вложить более $1 млрд, а также собирается привлечь к нему разработчика чипов ARM, в котором является SoftBank мажоритарным акционером.