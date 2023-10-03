Мужчина получил срок за изготовление порнографии с помощью ИИ

В Южной Корее осудили мужчину за создание сексуальных изображений детей с помощью искусственного интеллекта.

По данным следователей, мужчина 40 лет использовал программу для получения около 360 сексуальных изображений. Обвиняемый при этом использовал текстовые подсказки "ребенок", "голый", "10 лет" и т.п. Это позволило создать достаточно реалистичные картинки, чтобы суд отклонил утверждения адвоката о том, что они не могут считаться изображениями сексуального характера. Решение суда установило, что фальшивые, но реалистичные изображения детей могут рассматриваться как сексуально оскорбительный контент.

Стоит отметить, что мужчина не распространял созданные изображения. За нарушение Закона о защите детей и подростков он приговорен к 2.5 годам тюремного заключения.