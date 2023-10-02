В ПВТ обсудили перспективы IТ-образования

Ключевые изменения на рынке труда в сфере информационных технологий, вызванные трансформацией бизнес-моделей компаний и внедрением новых технологий были обсуждены в Парке высоких технологий в ходе круглого стола на тему «Чему учить и как учить IТ-специалистов в новом учебном году».

В мероприятии приняли участие руководство Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, деканы и преподаватели факультетов ВУЗов, подготавливающих кадры для IТ-отрасли, а также эксперты компаний-резидентов Парка.

Участники поделились своим видением тенденций и перспектив IТ-образования в Беларуси. Были высказаны мнения о необходимости повышения качества и актуальности учебных программ, адаптации их к требованиям рынка, развития навыков самообразования и непрерывного обучения у студентов. Также обсуждались возможности и форматы сотрудничества между IТ-компаниями и IТ-факультетами, направленные на практическую подготовку профильных специалистов.

Особое внимание было уделено роли искусственного интеллекта и его влиянию на процессы разработки программного обеспечения и рынок труда.

Как отметил заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Александр Мартинкевич, «первая половина 2023 года ознаменовалась началом активного внедрения в процессы разработки программного обеспечения различных инструментов на основе искусственного интеллекта. В будущем начинающим специалистам найти работу будет сложнее, поскольку им придется конкурировать не только друг с другом, но и с системами на базе ИИ. Поэтому качество подготовки выпускников должно возрасти еще больше. Для этого университетам и IT-компаниям нужно активно обмениваться знаниями и опытом, обеспечивать студентам возможность получения практического опыта в реальных IT-проектах».

Круглый стол стал продолжением традиции регулярного диалога между представителями Парка высоких технологий и академического сообщества по вопросам развития IТ-образования в Беларуси. Цель таких мероприятий – способствовать обмену опытом, выработке совместных решений и повышению конкурентоспособности белорусской IТ-отрасли на мировом рынке.