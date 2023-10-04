Новая «Подписка МТС Премиум+»: книги, музыка, цифровое ТВ, онлайн-кинотеатры — в одном пакете

МТС запустил «Подписку МТС Премиум+», которая объединяет в один digital-пакет сразу несколько медиасервисов, дополнительный трафик и скидку на ряд услуг. В течение первого месяца после подключения всеми преимуществами предложения можно пользоваться бесплатно, далее его стоимость составит 11,90 рубля в месяц.

«Подписка МТС Премиум+» предоставляет возможность читать электронные книги, слушать музыку, смотреть телеканалы и наслаждаться контентом онлайн-кинотеатров МТС ТВ и «Иви» по единой сниженной цене. Подписчикам также предоставляется скидка 20% на 9 услуг и бесплатная доставка любого товара из интернет-магазина МТС. Еще один бонус — дополнительный голосовой или интернет-трафик.

Подключить «Подписку МТС Премиум+» могут абоненты почти всех популярных тарифных планов. Размер и тип бонусного трафика зависит от тарифа, на котором обслуживается абонент. Так, на тарифных планах линейки «Безлимитище» предоставляется безлимит звонков внутри сети. Абонентам тарифов линеек «Супер», «#ВсёСупер» и тарифного плана ULTRA доступны 50 ГБ интернет-трафика. На прочих тарифных планах в подписку включены 5 ГБ интернет-трафика.

В частности, «Подписка МТС Премиум+» включает 100% скидку на доступ к стриминговой платформе «Иви», онлайн-библиотеке «Книги с Литрес», музыкальному сервису МТС Musiс и 85 каналам цифрового телевидения МТС ТВ с онлайн-кинотеатром more.tv. Стоимость пакета получается ниже, чем сумма платежей при использовании каждой из этих услуг по отдельности.

Дополнительно для пользователей «Подписки МТС Премиум+» действует 20% скидка на услуги: «200 минут во все сети», «Безлимит во все сети», «Безлимит интернета (до 1 мбит/сек)», «Безлимит интернета (до 2 мбит/сек)», «Безлимит минут на МТС», «Супер Турбо 5», «Супер безлимит на сутки», «Супер безлимит» и «TWIN-карта».

Активизировать «Подписку МТС Премиум+» можно в мобильном приложении «Мой МТС» или отправив USSD *928#. Стоимость услуги — 11,90 рубля в месяц. При первом подключении в течение первого месяца подписка предоставляется бесплатно.