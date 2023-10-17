Анонсирована новая операционная система Xiaomi HyperOS

Глава Xiaomi — Лей Цзюнь (Lei Jun) — официально анонсировал новую операционную систему Xiaomi HyperOS. По слухам, которые ходят в Сети, она может заменить культовую оболочку MIUI.

«Сегодняшний день знаменует собой исторический момент. После многих лет коллективной работы наша новая операционная система Xiaomi HyperOS официально дебютирует на [мероприятии-анонсе] линейки Xiaomi 14», — написал топ-менеджер в Twitter.

Соответственно, первыми смартфонами под управлением HyperOS станут Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, позже новая ОС полностью заменит MIUI. Премьера линейки Xiaomi 14 ожидается 27 октября.