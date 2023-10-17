Samsung продемонстрирует инновации в области ИИ и вычислительной техники на AI Forum 2023

Компания Samsung Electronics проведет форум Samsung AI Forum 2023 7 ноября в конференц-центре Сувона в Кёнги-до (Корея). Samsung AI Forum выступает площадкой для демонстрации последних научных достижений в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной техники (КТ), которые помогут усовершенствовать полупроводниковые технологии компании нового поколения.

Форум Samsung AI Forum 2023, который проводится Технологическим институтом Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology, SAIT), будет посвящен направлениям будущих исследований. В нем примут участие всемирно известные ученые в области ИИ и отраслевые эксперты. Седьмое по счету мероприятие Samsung AI Forum станет очным и пройдет под девизом «Крупномасштабный ИИ для лучшего будущего».

На Samsung AI Forum 2023 будут обсуждаться две ключевые темы: большие языковые модели и трансформация ИИ для нужд промышленности, а также масштабные вычисления для больших языковых моделей и моделирования – которые охватывают ИИ и КТ соответственно.

В рамках форума компания Samsung также проведет церемонию награждения победителей конкурсов Samsung AI Researcher Award и Samsung AI/CE Challenge. Этими наградами отмечаются перспективные исследователи, студенты и выпускники вузов, добившиеся высоких результатов в своих странах.

Кроме того, форум будет направлен на развитие экосистемы исследований в области ИИ и КТ: на нем будут представлены плакаты ведущих научных работ и реализованы программы нетворкинга для участников.

Регистрация на форум открыта с 12 октября на сайте Samsung AI Forum, где участники также могут предварительно задать вопросы докладчикам форума.