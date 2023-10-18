Apple представила новый Apple Pencil

Apple официально представила стилус Apple Pencil с разъёмом USB Type-C. Вместе с новым портом устройство получило самый скромный ценник в линейке, но лишилось некоторых функций, которые были у стилуса второго поколения.

От представленных ранее Apple Pencil новая модель отличается матовым покрытием и портом USB Type-C, который скрывается за раздвижной шторкой — он используется для зарядки и сопряжения. Одна из граней стилуса плоская, что позволяет закреплять его на одной из граней iPad, где он удерживается при помощи магнита. Оказавшись закреплённым на планшете, Apple Pencil переходит в спящий режим, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Батарея стилуса заряжается только через USB Type-C, а от беспроводной зарядки, которая была в Apple Pencil, пришлось отказаться. Пожертвовать пришлось и другими важными возможностями: стилус больше не распознаёт степеней нажатия и не поддерживает функции двойного касания для быстрой смены инструментов. К счастью, сохранилась высокая «пиксельная» чувствительность устройства и распознавание угла наклона.

Новый Apple Pencil поддерживается iPad 10 поколения, а также планшетами с разъёмом USB Type-C: iPad Pro (11-дюймовый: 1–4 поколения, 12,2-дюймовый: 3–6 поколения), iPad Air (4 и 5 поколения) и iPad mini (6 поколения). Владельцам всех остальных моделей iPad придётся выбирать между более дорогими стилусами первого и второго поколений. Стоимость Apple Pencil с USB Type-C составляет $79, а в продажу он поступит в начале ноября.