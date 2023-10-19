В БГУИР состоялась встреча с делегацией Шэньянского аэрокосмического университета (ШАУ) из Китая

17 октября в БГУИР состоялась встреча с делегацией Шэньянского аэрокосмического университета (ШАУ) из Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба вуза.



Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества БГУИР и ШАУ в образовательной и научной сферах. На встрече присутствовал проректор по учебной работе Виктор Рыбак, вице-президент ШАУ Сунь Янпэн, начальник центра продвижения образовательных услуг Андрей Ушкуров и деканы факультетов вузов.



Виктор Александрович презентовал для гостей образовательные возможности БГУИР. О потенциале ШАУ рассказал вице президент Сунь Янпэн. Встреча завершилась взаимными договоренностями о планах сотрудничества университетов.