В БГУИР состоялась встреча с делегацией Шэньянского аэрокосмического университета (ШАУ) из Китая

17 октября в БГУИР состоялась встреча с делегацией Шэньянского аэрокосмического университета (ШАУ) из Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба вуза.

Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества БГУИР и ШАУ в образовательной и научной сферах. На встрече присутствовал проректор по учебной работе Виктор Рыбак, вице-президент ШАУ Сунь Янпэн, начальник центра продвижения образовательных услуг Андрей Ушкуров и деканы факультетов вузов.

Виктор Александрович презентовал для гостей образовательные возможности БГУИР. О потенциале ШАУ рассказал вице президент Сунь Янпэн. Встреча завершилась взаимными договоренностями о планах сотрудничества университетов.

 

 

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