WhatsApp позволит использовать два аккаунта на одном устройстве одновременно

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил о скором появлении функции переключения между двумя аккаунтами WhatsApp на одном устройстве. Данное нововведение может быть актуальным для тех, кто использует разные учётные записи для рабочей и личной переписок. Функция станет доступной пользователям Android-смартфонов в ближайшие недели.

Раньше для использования двух учётных записей пользователям приходилось либо постоянно выходить из одного аккаунта и входить в другой, либо использовать дополнительное устройство. Теперь этот процесс существенно упростится.

Для использования второго аккаунта потребуется пройти верификацию и получить по SMS одноразовый пароль. После этого мессенджер продолжит работу с обоими аккаунтами без необходимости использования второго устройства или SIM-карты, подтвердила представитель WhatsApp Элли Хитрик (Ellie Heatrick).

Данное нововведение является частью стратегии компании Meta по улучшению доступа к аккаунтам WhatsApp с различных устройств. В 2021 году была запущена функция, позволяющая использовать аккаунт на планшетах Android, в браузерах и на компьютерах. Недавно функциональность WhatsApp была расширена возможностью использования аккаунта на дополнительных смартфонах, что убрало ограничение по использованию учётной записи только на одном телефоне.