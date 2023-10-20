Adobe добавила ИИ-функции в Photoshop и Premiere Elements 2024

Adobe обновила свои флагманские решения для редактирования фотографий и видео — Photoshop и Premiere Elements 2024, интегрировав в них ряд функций на основе искусственного интеллекта. Теперь фирменная платформа компании Sensei AI полноценно задействована в творческом процессе пользователей, начиная от автоматического выделения сложных объектов и заканчивая монтированием роликов профессионального уровня.

В Photoshop Elements 2024 появился инструмент, который автоматически выделяет объекты и фоны для их удаления, редактирования или замены. Эта функция является улучшенной версией аналогичной технологии Pixel Magic Eraser компании Google. По словам Adobe, с помощью этого инструмента можно, например, заменить небо, что будет полезно тем пользователям, которые хотят превратить обыденные фотографии на открытом воздухе в завораживающие воображение изображения.

Инструменты на основе ИИ позволяют сгладить кожу человека на фотографии и выполнить ряд автоматических умных исправлений. Также в Photoshop Elements задействована новая функция Artistic Effect, позволяющая преобразить изображение в нечто, напоминающее известное произведение искусства.

Платформа Adobe Sensei AI также позволяет увеличивать масштаб изображений и удалять артефакты, придавая объектам на фотографиях более естественный вид.

Что касается Premiere Elements 2024, то в этом видеоредакторе ИИ задействован для автоматического создания роликов с яркими моментами из предоставленного пользователем видеоматериала. Компания утверждает, что ролики, созданные с помощью ИИ, привлекают внимание зрителей, акцентируя его на движении людей и объектов в кадре, крупных планах и высоком качестве отснятого материала.

Разумеется, нововведения Adobe не ограничиваются только использованием ИИ. В Photoshop Elements добавлены новые цветовые и тональные пресеты, а также слайды, которые можно сохранять в форматах MP4 и GIF. Premiere Elements обзавёлся набором новых аудиоэффектов, таких как реверберация, и несколькими встроенными пресетами для создания уникальной атмосферы. Как и Photoshop, Premiere получил новый дизайн и доступ к коллекции учебных пособий Guided Edits, которые помогут пользователям освоить различные действия в процессе работы.