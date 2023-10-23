Microsoft и Sony среди победителей в области ИИ в играх

По мнению аналитиков Morgan Stanley, игровые платформы, в том числе Xbox корпорации Microsoft и PlayStation корпорации Sony Group, станут «наиболее очевидными бенефициарами внедрения ИИ в игровой индустрии».
Эти компании, скорее всего, станут основным средством распространения инструментов искусственного интеллекта. В эту группу, по мнению аналитиков, входят также Unity Software Inc., Roblox Corp. и Tencent Holdings Ltd, пишет Bloomberg.
Появление ИИ дает отрасли возможность пересмотреть бизнес-модель, которая в некоторых случаях стала раздутой и шаблонной. Игровые компании также внедряют и разрабатывают инструменты искусственного интеллекта в ответ на рост затрат и стагнацию цен на продукцию.
«Похоже, что новые инструменты искусственного интеллекта изменят способ создания игр», — пишут аналитики Morgan Stanley.
Однако влияние на издателей, скорее всего, будет неоднозначным. Они добавили, что хотя эта технология снизит затраты на создание и эксплуатацию игр высшего класса «ААА» на 15%, она также повысит конкуренцию.
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