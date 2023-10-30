Страны G7 согласуют кодекс поведения ИИ для компаний

Группа семи промышленно развитых стран согласует кодекс поведения для компаний, разрабатывающих передовые системы искусственного интеллекта, говорится в документе G7, поскольку правительства стран стремятся снизить риски и потенциальное неправильное использование технологии.
Добровольный кодекс поведения станет ориентиром в том, как крупные страны управляют ИИ, несмотря на проблемы конфиденциальности и риски безопасности, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Лидеры стран «Большой семерки» (G7), в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, а также Европейский Союз, начали этот процесс в мае на министерском форуме.
Кодекс из 11 пунктов «направлен на продвижение безопасного, надежного и заслуживающего доверия ИИ во всем мире и обеспечит добровольное руководство действиями организаций, разрабатывающих самые передовые системы ИИ, включая самые передовые базовые модели и генеративные системы ИИ», говорится в документе G7.
Он «предназначен для того, чтобы помочь воспользоваться преимуществами и устранить риски и проблемы, связанные с этими технологиями». Кодекс призывает компании принимать соответствующие меры для выявления, оценки и снижения рисков на протяжении всего жизненного цикла ИИ, а также устранять инциденты и случаи неправильного использования после того, как продукты ИИ будут размещены на рынке.
Компании должны публиковать публичные отчеты о возможностях, ограничениях, использовании и неправильном использовании систем искусственного интеллекта, а также инвестировать в надежные средства контроля безопасности.
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