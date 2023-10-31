Meta запустила платную подписку в Facebook и Instagram

Компания Meta официально представила платную подписку для пользователей социальных сетей Facebook и Instagram, которая позволит получить больший контроль над своими данными и не смотреть рекламу. На первом этапе заплатить за сохранение приватности и отключение рекламы смогут пользователи Facebook и Instagram в Евросоюзе, Европейской экономической зоне, а также Швейцарии.

Подписка стоит 9,99 евро в месяц, если платить через браузер, и 12,99 евро в месяц, если покупать через приложения для iOS и Android. Подписка отключает рекламу сразу в двух соцсетях. В пресс-службе подчеркнули, что пока люди подписаны, их информация не будет использоваться для рекламы.

До 1 марта 2024 года подписка будет охватывать все связанные учетные записи Facebook и Instagram, принадлежащие одному пользователю. После 1 марта работа без рекламы в каждой дополнительной связанной учетной записи обойдётся дополнительно 6 или 8 евро в месяц, в зависимости от способа оплаты.

Купить платную подписку могут пользователи возрастом 18 лет и старше. Есть и хорошая новость с запуском подписки Meta объявила о «приостановке» показа рекламы для пользователей младше 18 лет.