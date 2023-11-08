Google внедряет новые генеративные инструменты ИИ для создания рекламы

Google внедряет новые генеративные инструменты искусственного интеллекта для создания рекламы: от написания заголовков и описаний, которые появляются вместе с поисковыми запросами, до создания и редактирования сопровождающих изображений. Компания предлагает этот инструмент для использования как рекламными агентствами, так и предприятиями, не имеющими собственного креативного персонала. Используя текстовые подсказки, рекламодатели могут перебирать текст и изображения, которые они генерируют, пока не найдут то, что им понравится.

Google также обещает, что никогда не будет создавать два одинаковых изображения, что позволит избежать возможности того, что два конкурирующих бизнеса получат одни и те же фотоэлементы.

Пошаговый создатель рекламы предназначен для тех, кто использует продукт рекламной кампании Google с максимальной эффективностью, и способен создавать рекламу, предназначенную для таких мест Google, как поиск и покупки. Также появится расширенное решение для редактирования изображений, аналогичное возможностям Magic Editor.