Около 500 школьников из разных регионов Беларуси стали участниками акции ПВТ «IT-каникулы»

Около 500 школьников из разных регионов Беларуси стали участниками традиционной акции Парка высоких технологий «IT-каникулы».

Школьников ждала насыщенная программа. Ребятам представилась уникальная возможность посетить офисы 20 компаний-резидентов Парка высоких технологий и окунуться в рабочую атмосферу. Они пообщались с молодыми IT-специалистами, узнали больше о профильных профессиях и задали волнующие их вопросы.

В бизнес-инкубаторе ПВТ ребята из Полоцка, Орши, Лиды, Мозыря и Минска смогли подискутировать о технологиях будущего, ознакомиться с технологиями искусственного интеллекта, виртуальной реальности, узнать о том, как с помощью IТ можно реализовать свои идеи и превратить их в истории успеха.

Как отметил заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский, акция ПВТ «IT-каникулы» помогает школьникам более осознанно выбрать профессию: «Она идет дополнением к другому проекту ПВТ – справочнику «IТ-абитуриент», который публикуется каждый год. Издание помогает молодым людям определиться со своей будущей профессией в сфере информационных технологий. А «IT-каникулы» в свою очередь позволяют посмотреть на эту профессию изнутри».

Также Кирилл Залесский обратил внимание на то, что сегодня технологии развиваются настолько быстро, что невозможно предугадать, какие профессии будут востребованы через пять лет. «Получив в университете одну специальность, человек может через несколько лет работы пригодиться в совершенно другой области. Поэтому сегодня, когда наши абитуриенты посещают IT-компании, они вживую могут поговорить со специалистами, действующими программистами, руководством и выяснить, какие все-таки, по их мнению, специальности, направления будут востребованы и на что следует обратить внимание», – подчеркнул заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ.

Директор компании-резидента Парка высоких технологий ООО «Гейм Стрим» Елена Шипкова поделилась своим мнением: «Существует стереотип, что в IT, игровой индустрии, работают только программисты. У нас на самом деле очень широкий диапазон профессий – художники, историки, журналисты. Чтобы попасть в IT нужно обладать разными знаниями и навыками. Поэтому будем рады, если из участников проекта «IT-каникулы» кто-то станет нашим коллегой в будущем».

Учащиеся средней школы №12 г. Орши под особым впечатлением от акции: «Действительно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы поняли, что надо приложить много усилий, чтобы достичь чего-то в жизни. Многие из нас построили планы на будущее: что надо изучить, с чем познакомиться, где подтянуть свои знания, чтобы в дальнейшем связать свою жизнь с IT».