Стоимость биткоина подошла к $37 тысячам впервые за полтора года

За последние сутки биткоин подорожал на 3,63 % и сумел вплотную подобраться к отметке в $37 тысяч ($36 980,50, по данным CoinDesk). Для крупнейшей криптовалюты это самый высокий показатель с 6 мая 2022 года — вскоре после этого он рухнул вслед за крахом стейблкоина TerraUSD и утянул за собой другие криптовалюты.

На полное восстановление после инцидента с TerraUSD у биткоина ушли чуть более 18 месяцев, а своей нижней точки биткоин достиг во время ещё одного знаменательного инцидента — краха криптобиржи FTX, чей бывший глава Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) недавно был признан виновным в мошенничестве. В отличие от прежних периодов криптовалютного бума, в этом году биткоин восстанавливает позиции урывками, чередуя резкий рост с длительными затишьями и низкой волатильностью. Криптовалюта выстояла на фоне самого резкого ужесточения кредитно-денежной политики со стороны ФРС США за последние сорок лет и введение строгих нормативов регулирования отрасли.

Росту биткоина способствовали сразу несколько факторов: его позиционирование как убежища от инфляции и банковского кризиса в США, который разразился в марте; а совсем недавно получила распространение информация, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрит привязанный к биткоину биржевой фонд (ETF), выведя тем самым криптовалюту как финансовый продукт в массы. Сегодня у ведомства открывается восьмидневное окно, в течение которого оно может выдать соответствующий приказ. И даже если этого не произойдёт сейчас, считают аналитики Bloomberg, вероятность этого события до 10 января составляет 90 %.

Официальные лица в США обсуждают введение такого инструмента уже более десяти лет — тем временем биткоин только в этом году прибавил в цене 120 %, тогда как средний рост мировых акций составил около 10 %. И он находится лишь на полпути к возвращению на исторический максимум — в ноябре 2021 года биткоин стоил $69 тысяч.