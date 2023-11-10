Hewlett Packard полностью уходит из России

Американская компания Hewlett Packard, специализирующаяся на производстве персональных компьютеров и принтеров, приступила к процессу ликвидации своей российской «дочерней» компании HP Inc. Соответствующая информация содержится в официальной выписке, зарегистрированной в Едином государственном реестре юридических лиц.

В документе отмечается, что «срок ликвидации общества с ограниченной ответственностью» установлен на 23 октября 2024 года. Завершение присутствия на российском рынке обошлось Hewlett Packard в $23 миллиона, согласно финансовому отчету. Эта сумма включает в себя расходы, связанные с «расторжением контрактов, списанием оборудования, а также другими однократными расходами».

Компания HP Inc. была официально зарегистрирована в России в 2015 году и специализировалась в продаже компьютерной и офисной техники, а также другого оборудования под торговой маркой HP. В своем портфеле у нее были также услуги по технической поддержке, гарантийному обслуживанию, а также в сфере печати, консультационные и маркетинговые услуги.

Hewlett Packard официально была зарегистрирована в 1947 году, и с тех пор она постепенно развивалась, представляя различны продукты. В 1960-е годы компания внесла весомый вклад в развитие компьютерной технологии, выпуская первый в мире настольный компьютер HP 2116A.

С течением времени HP стала многопрофильной компанией, предлагая широкий спектр продукции от компьютеров и принтеров до программного обеспечения и услуг технической поддержки.