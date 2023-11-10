Команда Тинькофф соберет мобильных разработчиков в Минске

В Минске проведут Tinkoff Mobile Meetup 23 ноября. В программе — три доклада:



— Андрей Зонов расскажет, как изменили подходы к автоматизированному тестированию мобильных приложений.

— Кирилл Розов разберет актуальную модель безопасности в Android.

— Анна Жаркова из Usetech объяснит, как избавиться от бойлерплейта в Kotlin и Swift.

После выступлений спикеры останутся поговорить с участниками о разном и, конечно, познакомиться.

23 ноября, Tinkoff Mobile Meetup, Minsk Marriott Hotel. Скорее регистрируйтесь и зовите с собой коллег!