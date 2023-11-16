Microsoft представила инструмент создания индивидуальных ИИ-помощников

Microsoft представила Copilot Studio — решение для создания и настройки ИИ-помощников без необходимости написания программного кода.

Продукт Copilot Studio прежде всего предназначен для расширения присутствия Microsoft 365 Copilot, платной службы, которую софтверный гигант запустил ранее в этом месяце. Клиенты компании смогут настроить Copilot в Microsoft 365, включив в него собственные наборы данных, средства автоматизации и даже пользовательские ИИ-помощники, которые не являются частью сервиса Microsoft Graph.

«С Copilot Studio создание ИИ-помощников и их подключение к ключевым бизнес-системам становится таким же простым, как и взаимодействие с ними», — заявил руководитель направления современных рабочих и бизнес-приложений в Microsoft Джаред Спатаро (Jared Spataro).

Он также добавил, что ИТ-администраторы смогут использовать естественный язык или графический интерфейс Copilot Studio для интеграции новых источников данных от партнёров, таких как SAP или Workday, а также создания и публикации собственных ИИ-помощников. Это может быть что угодно, начиная от ИИ-помощника на веб-сайте, отвечающего на вопросы посетителей о продуктах, до ИИ-помощника, помогающего представить квартальный финансовый отчёт.

ИТ-администраторы смогут использовать Copilot Studio для мониторинга использования и анализа ИИ-помощников, включая контроль пользователей, которым открыт доступ для создания собственных помощников. Решение также будет выступать в качестве центра интеграции с пользовательскими чат-ботами ChatGPT, созданными с помощью платформы OpenAI.