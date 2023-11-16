Adobe представила Project Sound Lift

Adobe открыла новую главу в истории обработки звука с Project Sound Lift — революционным инструментом на основе ИИ, который обещает кардинально изменить подход к разделению слоёв звука в аудиозаписях. Этот инструмент выделяет голос из фонового шума с невиданной ранее точностью.

Новинка предлагает широкий спектр фильтров: от аплодисментов и смеха до сигналов тревоги, человеческой речи, шума толпы или дороги, звука клавиатуры и многого другого. Это значительно расширяет возможности работы со звуком по сравнению с существующими аналогами, такими как Clear компании Supertone и Voice Separator компании GOYO, которые ограничиваются разделением и коррекцией звукового окружения, голоса и его реверберации.

В отличие от них, Project Sound Lift автоматически обнаруживает каждый звук, создавая отдельные файлы, например, для фонового шума и приоритетного звука. В демонстрации показан процесс работы с этим инструментом. Пользователю необходимо импортировать видеофайл в приложение и выбрать, какой звук следует отфильтровать.

Такие технологии уже нашли своё применение в музыкальной индустрии. Например, при восстановлении и выпуске песни The Beatles «Now and Then» использовался аналогичный подход. Тогда с помощью ИИ удалось отделить фортепианную партию от голоса Джона Леннона (John Lennon), что стало настоящим достижением в области реставрации звука.

С учётом возрастающей роли аудиоконтента в цифровом мире, такие инновации могут оказать значительное влияние на индустрию в целом.