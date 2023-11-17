Microsoft официально запускает Loop

Microsoft официально запускает приложение для повышения производительности и совместной работы, похожее на Notion, под названием Loop.
Loop позволяет использовать гибкие рабочие пространства, чтобы упростить совместную работу. Loop создан Microsoft, это означает, что он имеет некоторые полезные интеграции с другим программным обеспечением компании. Например, можете взять части страниц Loop и поделиться ими с другими приложениями Microsoft, такими как чат Teams и Outlook. В Loop также доступен помощник Microsoft Copilot на базе искусственного интеллекта, который может помочь в таких вещах, как составление текста и обобщение страниц в приложении.
Loop обычно доступен коммерческим клиентам в веб-версии и на мобильных устройствах, а мобильное приложение обычно доступно для частных клиентов. Loop был выпущен в общедоступной предварительной версии в марте, и, по словам Мэтта Андерсона из Microsoft, потребительская версия Loop в интернете остается в общедоступной предварительной версии.
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