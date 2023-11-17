Microsoft официально запускает Loop

Microsoft официально запускает приложение для повышения производительности и совместной работы, похожее на Notion, под названием Loop.

Loop позволяет использовать гибкие рабочие пространства, чтобы упростить совместную работу. Loop создан Microsoft, это означает, что он имеет некоторые полезные интеграции с другим программным обеспечением компании. Например, можете взять части страниц Loop и поделиться ими с другими приложениями Microsoft, такими как чат Teams и Outlook. В Loop также доступен помощник Microsoft Copilot на базе искусственного интеллекта, который может помочь в таких вещах, как составление текста и обобщение страниц в приложении.