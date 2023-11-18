Сэм Альтман уволен с поста генерального директора OpenAI

«Уход Альтмана последовал за процессом совещательной проверки, проведенной советом директоров, который пришел к выводу, что он не всегда был откровенен в общении, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности», — говорится в сообщении компании в своем блоге. «Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI».

Временным генеральным директором станет технический директор Мира Мурати. Компания будет искать постоянного преемника гендиректора. В ответ на сообщение The Verge отдел коммуникаций OpenAI отказался комментировать сообщение в блоге. По данным нескольких источников, сотрудники OpenAI узнали об этой новости, когда она была объявлена ​​публично.

«Мне понравилось проводить время в OpenAI», — сказал Альтман в сообщении на X (ранее Twitter). «Это изменило лично меня и, надеюсь, немного изменило мир». В последующем сообщении он описал переживание своего увольнения как «что-то вроде чтения собственной хвалебной речи, пока ты еще жив».

В заявлении OpenAI также говорится, что соучредитель и президент Грег Брокман уйдет с поста председателя правления, но останется в компании. Через несколько часов после публикации Брокман написал X, что ушел из компании «на основании сегодняшних новостей».

Это чрезвычайно внезапный поворот событий. Альтман был лицом компании OpenAI, которая положила начало нынешней гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта, выпустив в прошлом году популярную версию ChatGPT. Буквально на прошлой неделе Альтман выступил с основным докладом на первой в истории компании конференции DevDay, где она объявила о наборе крупных новых обновлений, способных конкурировать с другими крупными технологическими компаниями, такими как Microsoft и Google. Совсем недавно Альтман выступил на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.