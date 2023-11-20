Новым генеральным директором OpenAI стал соучредитель Twitch Эммет Шир

После уик-энда переговоров о возможном возвращении Сэма Альтмана на пост генерального директора OpenAI после его шокирующего увольнения совет некоммерческой организации пошел совершенно другим путем и назначил бывшего генерального директора и соучредителя Twitch Эммета Шира временным генеральным директором, по словам человека, знакомого с ситуацией. иметь значение. Он сменит на посту генерального директора Миру Мурати, которая публично поддерживала Альтмана.

По данным нескольких источников, неожиданное назначение Шира произошло после того, как правление OpenAI, состоящее из четырех человек, отказалось уйти в отставку и позволить Альтману вернуться. Об этой новости впервые сообщило издание The Information, в котором говорится, что в воскресенье сотрудникам сказали, что увольнение Альтмана — «единственный путь» к достижению миссии компании по «широко полезному» искусственному общему интеллекту.

Принятие на работу Шира, похоже, закрывает дверь для внезапного ухода Альтмана после того, как совет директоров заявил, что он не был «последовательно откровенен в своих сообщениях». Совет директоров быстро начал обсуждать его возвращение под давлением инвесторов и угрозой массовой забастовки сотрудников.

В субботу оставшиеся члены совета директоров пропустили крайний срок в 17:00 по тихоокеанскому времени, установленный лагерем Альтмана, чтобы уйти в отставку и восстановить его в должности вместе с другим соучредителем Грегом Брокманом, иначе им придется столкнуться с множеством отставок сотрудников. По истечении срока толпы сотрудников OpenAI начали публиковать сообщения о своей поддержке Альтмана в социальных сетях.

Альтман вернулся в офис OpenAI в воскресенье, заявив, что это будет «первый и последний раз », когда он будет носить значок гостя, подразумевая, что он либо вернется в качестве генерального директора, либо больше не войдет в здание. Еще один срок для достижения перемирия к 17:00 воскресенья был пропущен.