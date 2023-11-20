Meta расформировала команду по безопасности ИИ

Сообщается, что Meta распустила свою команду RAI, поскольку она вкладывает больше своих ресурсов в генеративный искусственный интеллект. The Information опубликовала эту новость сегодня, сославшись на внутреннюю публикацию, которую она видела.

Согласно отчету, большинство членов RAI перейдут в группу продуктов генеративного искусственного интеллекта компании, а другие будут работать над инфраструктурой ИИ Meta. Компания регулярно заявляет, что хочет ответственно разрабатывать ИИ, и даже имеет страницу, посвященную этому обещанию, где компания перечисляет свои «основы ответственного ИИ», включая подотчетность, прозрачность, безопасность, конфиденциальность и многое другое.

В отчете The Information цитируется Джон Карвилл, представляющий Meta, который заявил, что компания «продолжит уделять первоочередное внимание и инвестировать в безопасную и ответственную разработку искусственного интеллекта».

Ранее в этом году команда уже провела реструктуризацию, которая, как пишет Business Insider, включала увольнения, в результате чего RAI осталась «оболочкой команды». Далее в отчете говорилось, что команда RAI, существовавшая с 2019 года, имела небольшую автономию и что ее инициативы должны были пройти длительные переговоры с заинтересованными сторонами, прежде чем они могли быть реализованы.