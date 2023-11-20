Microsoft нанимает бывшего гендиректора OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокман

Microsoft нанимает бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и соучредителя Грега Брокмана. Альтмана уволили из OpenAI в пятницу после того, как совет директоров заявил, что «больше не уверен в его способности продолжать руководить OpenAI». После переговоров о возможном возвращении Альтмана в OpenAI генеральный директор Microsoft Сатья Наделла объявил , что Сэм Альтман и Грег Брокман присоединятся к новой передовой исследовательской группе Microsoft в области искусственного интеллекта.

«Мы очень рады сообщить новость о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Мы будет действовать быстро, чтобы предоставить им ресурсы, необходимые для успеха».

Напомним, ранее стало известно, что бывший генеральный директор и соучредитель Twitch Эммет Шир был назначен главой OpenAI. Он сменит Миру Мурати, которая была назначена временным генеральным директором OpenAI после увольнения Альтмана в пятницу.

Альтман вел переговоры о возвращении на пост генерального директора OpenAI, но правление OpenAI, состоящее из четырех человек, отказалось уйти в отставку и позволить ему вернуться, согласно многочисленным источникам The Verge.

Microsoft сформировала новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта, в которую войдут Альтман и Брокман. Это произошло всего через неделю после того, как Microsoft объявила о создании собственного чипа ИИ, который можно использовать для обучения больших языковых моделей и потенциально избежать дорогостоящей зависимости от Nvidia. Microsoft также создала собственный процессор на базе Arm для облачных рабочих нагрузок. Оба специальных кремниевых чипа предназначены для центров обработки данных Azure.