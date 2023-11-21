Amazon запускает инициативу AI Ready, призванную обеспечить бесплатное обучение навыкам ИИ

Компания Amazon сообщила о запуске AI Ready - новой инициативе, направленной на предоставление бесплатного обучения и обучения навыкам искусственного интеллекта (ИИ) 2 миллионам человек во всем мире к 2025 году. Amazon планирует открыть новые курсы и учебные инициативы в области ИИ.

В рамках инициативы Amazon рассказала о 8 новых бесплатных курсах, которые предоставят возможность взрослым повысить квалификацию в сфере ИИ и генеративного ИИ; новая стипендиальная программа Amazon Web Services (AWS) Generative AI с платформой онлайн-обучения Udacity; и новое сотрудничество с Code.org, которое помогает студентам узнать о генеративном ИИ.