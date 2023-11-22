Сэм Альтман вернется на пост генерального директора OpenAI. Компания только что написала в Твиттере, что у нее есть «принципиальное соглашение» о возвращении Альтмана вместе с новым советом директоров, состоящим из Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело.

Возвращение Альтмана еще более шокирует, чем его внезапный уход в пятницу. Совет некоммерческой организации OpenAI, казалось, был решительным в своем первоначальном решении отстранить Альтмана, сменив двух генеральных директоров за три дня, чтобы избежать его восстановления. Тем временем сотрудники OpenAI взбунтовались, пригрозив перейти на сторону Microsoft вместе с Альтманом и соучредителем Грегом Брокманом, если совет директоров не уйдет в отставку, пишет The Verge.

На протяжении всей саги члены совета директоров, выступавшие против Альтмана, утаивали фактическое объяснение того, почему они его уволили, даже под угрозой судебных исков со стороны инвесторов. В воскресенье ключевой член совета директоров Илья Суцкевер вернулся в лагерь Альтмана.