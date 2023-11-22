Глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance подал в отставку

Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит со своего поста. Он согласился признать себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и заплатит штраф в размере 50 млн долларов.

При этом сама Binance согласилась заплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов. Как передает агентство Reuters со ссылкой на данные американских властей, биржа намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля за выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях, пишет BBC.

«Я знаю, что это правильно, — написал Чанпэн Чжао о своей отставке в социальной сети Х (бывший твиттер). — Я совершал ошибки, и должен взять за них ответственность на себя. Так будет лучше для всего нашего сообщества, для Binance и для меня лично». Сделка с американскими властями предполагает, что компания Binance в течение пяти лет будет работать с финансовым мониторингом правительства США.