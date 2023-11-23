В МТС стартовала акция «Новогодние бонусы 2024». При подключении на тарифы линейки «#ВсёСупер» и «#Безлимитище» новым абонентам предоставляется скидка на абонплату, дополнительные минуты или бесплатное подключение на 2 месяца на комплексную услугу «Подписка МТС Премиум+».

В акции «Новогодние бонусы 2024» принимают участие тарифы «#ВсёСупер 8», «#ВсёСупер 25», «#ВсёСупер 40» и «#Безлимитище».

Так, при подключении на тарифный план «#ВсёСупер 8» в течение первых 90 дней абонентская плата составит 15,90 руб. в месяц. При этом 2 календарных месяца на нем будут бесплатно доступны 200 минут исходящих вызовов во все сети.

На «#ВсёСупер 25» и «#ВсёСупер 40» добавляется возможность бесплатно 2 месяца пользоваться комплексной услугой «Подписка МТС Премиум+», которая дает 50 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости, открывает доступ к сервисам мультимедийного контента и предоставляет скидку на ряд других услуг. Абонентская плата на этих тарифах в первые 90 дней составит 22,90 и 30,90 руб. соответственно.

А на тарифе «#Безлимитище» 2 календарных месяца будет доступен безлимит звонков во все сети за 0 руб. Абонплата в первые 90 дней составит 26,90 руб.