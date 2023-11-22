Голосовой доступ в ChatGPT теперь доступен пользователям бесплатно

Голосовая функция в ChatGPT теперь доступна пользователям бесплатно. В сообщении на X (ранее Twitter) OpenAI объявила, что пользователи теперь могут нажать на значок наушников, чтобы использовать голос для общения с ChatGPT в мобильном приложении, а также получить звуковой ответ.

OpenAI впервые представила голосовую функцию в сентябре, но на тот момент сделала ее доступной только для платных пользователей. 

Напомним, что сегодня стало известно, что Сэм Альтман вернется на пост генерального директора OpenAI. Компания написала в Твиттере, что у нее есть «принципиальное соглашение» о возвращении Альтмана вместе с новым советом директоров, состоящим из Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело. 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 