Голосовой доступ в ChatGPT теперь доступен пользователям бесплатно

Голосовая функция в ChatGPT теперь доступна пользователям бесплатно. В сообщении на X (ранее Twitter) OpenAI объявила, что пользователи теперь могут нажать на значок наушников, чтобы использовать голос для общения с ChatGPT в мобильном приложении, а также получить звуковой ответ.
OpenAI впервые представила голосовую функцию в сентябре, но на тот момент сделала ее доступной только для платных пользователей.
Напомним, что сегодня стало известно, что Сэм Альтман вернется на пост генерального директора OpenAI. Компания написала в Твиттере, что у нее есть «принципиальное соглашение» о возвращении Альтмана вместе с новым советом директоров, состоящим из Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело.
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