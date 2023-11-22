Голосовой доступ в ChatGPT теперь доступен пользователям бесплатно

Голосовая функция в ChatGPT теперь доступна пользователям бесплатно. В сообщении на X (ранее Twitter) OpenAI объявила, что пользователи теперь могут нажать на значок наушников, чтобы использовать голос для общения с ChatGPT в мобильном приложении, а также получить звуковой ответ.

OpenAI впервые представила голосовую функцию в сентябре, но на тот момент сделала ее доступной только для платных пользователей.