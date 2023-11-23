Broadcom приобретает VMware за 69 миллиардов долларов

Производитель компьютерных чипов и программного обеспечения Broadcom объявил, что устранил все нормативные препятствия и планирует завершить приобретение компании VMware за 69 миллиардов долларов.

Это объявление было сделано вскоре после того, как Microsoft приобрела производителя видеоигр Activision Blizzard за 69 миллиардов долларов, став одной из самых дорогих технологических сделок в истории. Broadcom потребовалось 18 месяцев, чтобы получить все разрешения регулирующих органов. План приобретения Broadcom ранее получил одобрение британского регулятора.

Broadcom хочет укрепить свои позиции на рынке облачных вычислений, а технология VMware позволяет крупным корпорациям совмещать доступ к публичному облаку с внутренними сетями компании. VMware, базирующаяся в Пало-Альто, штат Калифорния, поддерживает тесные отношения со всеми крупными облачными компаниями и поставщиками, включая Amazon, Google и Microsoft.