Исследователи OpenAI совершили прорыв в области ИИ перед увольнением Альтмана

Источники сообщают, что исследователи OpenAI предупредили совет директоров о прорыве в области искусственного интеллекта перед увольнением Сэма Альтмана, пишет Reuters.

В преддверии четырехдневного изгнания генерального директора OpenAI Сэма Альтмана несколько сотрудников исследователей написали совету директоров письмо, предупреждающее о мощном прорыве в области искусственного интеллекта, которое, по их словам, может угрожать человечеству.

Компания OpenAI во внутреннем сообщении сотрудникам признала наличие проекта под названием Q*. Представитель OpenAI заявил, что письмо, отправленное руководителем Мирой Мурати, предупредило сотрудников об определенных сообщениях в СМИ, не комментируя их достоверность.

Некоторые в OpenAI считают, что Q* (произносится как Q-Star) может стать прорывом искусственного интеллекта. По словам источника, несмотря на то, что Q* понимает математику только на уровне учеников начальной школы, успешное выполнение тестов вселяет в исследователей большой оптимизм в отношении будущего успеха проекта.