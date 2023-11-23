Исследователи OpenAI совершили прорыв в области ИИ перед увольнением Альтмана

Источники сообщают, что исследователи OpenAI предупредили совет директоров о прорыве в области искусственного интеллекта перед увольнением Сэма Альтмана, пишет Reuters.

В преддверии четырехдневного изгнания генерального директора OpenAI Сэма Альтмана несколько сотрудников исследователей написали совету директоров письмо, предупреждающее о мощном прорыве в области искусственного интеллекта, которое, по их словам, может угрожать человечеству.

Компания OpenAI во внутреннем сообщении сотрудникам признала наличие проекта под названием Q*. Представитель OpenAI заявил, что письмо, отправленное руководителем Мирой Мурати, предупредило сотрудников об определенных сообщениях в СМИ, не комментируя их достоверность.

Некоторые в OpenAI считают, что Q* (произносится как Q-Star) может стать прорывом искусственного интеллекта.  По словам источника, несмотря на то, что Q* понимает математику только на уровне учеников начальной школы, успешное выполнение тестов вселяет в исследователей большой оптимизм в отношении будущего успеха проекта.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

...несколько сотрудников исследователей написали совету директоров письмо, предупреждающее о мощном прорыве в области искусственного интеллекта, которое, по их словам, может угрожать человечеству...

Совет директоров: - А не запустить ли нам новый чатГПТ версию Кью*

чатГПТ: - Чего изволите, дамы и господа?

Совет директоров: - Как нам развиваться и куда нам двигаться дальше?

чатГПТ: - Для продолжения бурного роста компании я бы предложил

               во-первых сменить генерального директора,

               во-вторых....

Совет директоров (Илья Суцкевер): - Предлагаю вынести на голосование.

Генеральный директор:  surprisesurprisesurprise

Совет директоров: Большинством голосов, мистер Альтман, Вы - уволены.

 

П.С. Они там так всё держат в секрете, что даже новому генеральному директору не говорят из-за чего предыдущего уволили, и инвесторам не говорят даже под угрозой суда, а создаётся вот такое впечатление(см. выше) .