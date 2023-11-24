Запрет на экспорт чипов из США наносит ущерб китайским стартапам в области ИИ

Задолго до того, как Вашингтон запретил Nvidia экспорт высокопроизводительных графических процессоров в Китай, технологические гиганты страны запасали их в ожидании эскалации технологической войны между двумя странами.

Baidu, одна из технологических компаний, создающих китайские аналоги OpenAI, приобрела достаточно чипов искусственного интеллекта, чтобы продолжать обучение своего эквивалента ChatGPT Ernie Bot в течение «следующего года или двух», заявил генеральный директор компании Робин Ли во время телеконференции по финансовым вопросам на этой неделе .

«Кроме того, для вывода требуются менее мощные чипы, и мы считаем, что наших резервов чипов, а также других альтернатив, будет достаточно для поддержки множества приложений на основе искусственного интеллекта для конечных пользователей», — сказал он. «И в долгосрочной перспективе трудности с приобретением самых передовых чипов неизбежно влияют на темпы развития искусственного интеллекта в Китае. Поэтому мы активно ищем альтернативы».

Другие богатые китайские технологические компании также принимают активные меры в ответ на экспортный контроль США. Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba совместно заказали около 100 000 процессоров Nvidia A800, которые будут поставлены в этом году, что обошлось им в 4 миллиарда долларов, как сообщила в августе Financial Times. Они также приобрели графические процессоры на сумму 1 миллиард долларов, поставка которых запланирована на 2024 год.

Такие крупные первоначальные инвестиции могут легко удержать многие стартапы от участия в гонке LLM. Исключения действительно существуют, если молодому бизнесу удается быстро получить солидные инвестиции. Компания 01.AI, основанная в конце марта известным инвестором Кай-Фу Ли, приобрела значительное количество высокопроизводительных чипов вывода в виде кредитов и уже погасила свой долг после привлечения капитала, который оценил ее в 1 миллиард долларов.