Microsoft добавляет ChatGPT в командную строку Windows 11

В Windows Terminal появится новая опция — ИИ-чат на основе ChatGPT в Windows 11. На данный момент такая функция доступна исключительно в рамках тестирования.

Широкий круг пользователей пока воспользоваться данной опцией не смогут. Сообщается, что чат-бот в Windows Terminal в будущем будет помогать в генерации команд. Также ИИ сможет пояснить возникающие ошибки и предложить собственные рекомендации. 

Начать пользование Windows Terminal можно в любое время. Для этого требуется загрузка приложения с GitHub, а затем его установка его в Windows 11. Далее пользователю необходимо ввести данные службы Azure AI и настроить чат Terminal. После этого не забудьте сохранить все эти данные.

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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