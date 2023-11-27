Microsoft добавляет ChatGPT в командную строку Windows 11

В Windows Terminal появится новая опция — ИИ-чат на основе ChatGPT в Windows 11. На данный момент такая функция доступна исключительно в рамках тестирования.

Широкий круг пользователей пока воспользоваться данной опцией не смогут. Сообщается, что чат-бот в Windows Terminal в будущем будет помогать в генерации команд. Также ИИ сможет пояснить возникающие ошибки и предложить собственные рекомендации.