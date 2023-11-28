МТС запустил услугу «Безлимит внутри сети» для тарифа «Приветливый»

МТС расширяет возможности тарифного плана «Приветливый» и предлагает абонентам подключить услугу «Безлимит внутри сети». Дополнительная опция подойдет клиентам, которые совершают регулярные телефонные звонки внутри сети МТС. Новым абонентам услуга доступна бесплатно в течение 3-х месяцев с момента подключения.

Услуга «Безлимит внутри сети» предоставляет неограниченное количество минут исходящих звонков на номера МТС. Новым абонентам тарифа «Приветливый» в течение первых 3-х месяцев с момента активации номера «Безлимит внутри сети» предоставляется со скидкой 100%. Скидка для новичков доступна в рамках акции «Безлимит на Приветливом». Воспользоваться ею можно при подключении на тариф по 31 января 2024 года.

Подключить безлимит минут внутри сети на тарифе «Приветливый» действующим абонентам можно с помощью приложения «Мой МТС», а также USSD *583#. Стоимость услуги «Безлимит внутри сети» составляет 9 рублей в месяц. Пакет тарифного плана «Приветливый» включает 100 минут исходящих звонков внутри сети МТС и 100 МБ интернет-трафика. Абонентская плата составляет 4,90 рубля в месяц.