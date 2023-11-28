В Минске прошел молодежный предпринимательский форум StartUp Bootcamp BSU

Участниками мероприятия стали около 150 студентов столичных вузов, сообщает пресс-служба ПВТ. Форум проходил на протяжении трех дней. В рамках мероприятия шла активная работа по совершенствованию молодежных инициатив: лекции, тренинги и мастер-классы. 

Спикерами выступили представители крупных белорусских компаний в области образования, IT, продаж, банковских услуг, продовольствия и др. В панельной дискуссии «Университет как платформа развития технологического предпринимательства» принял участие заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский, который отметил важность развития молодёжного студенческого предпринимательства в системе высших учебных заведений.  Он также заявил о готовности бизнес-инкубатора ПВТ поддерживать молодых предпринимателей, реализующих стартап-проекты в IT-сфере.

Всего на форуме было представлено 19 стартап-проектов в области информационных технологий, психологии, образования, экологии, мобильных приложений, медицины и др. Интерес экспертов привлекли игровая платформа для разметки данных «Клеточная Одиссея», а также приложение для путешествия по Беларуси «By The Way».

StartUp Bootcamp BSU – молодежный предпринимательский форум, в рамках которого проходит конкурс стартапов. Организаторами мероприятия выступают стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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