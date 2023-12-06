В МТС снижены цены на девайсы Samsung

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на девайсы Samsung. Выгода может составить до 20%. При покупке устройств в интернет-магазине МТС по 31 декабря 2023 года действует бесплатная доставка.

Смартфоны Samsung способны выполнять большое количество функций. С их помощью можно выходить в интернет, смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Планшеты можно использовать для онлайн-обучения, саморазвития при помощи специальных приложений, чтения книг, просмотра видео и многого другого. Важными характеристиками устройств является не только диагональ экрана, но и мощность процессора, объём оперативной памяти, размер встроенного хранилища и ёмкость батареи.

Смартфоны, планшеты, смарт-часы и беспроводные наушники Samsung доступны со скидкой до 20%. Перечень устройств Samsung и цены с учетом скидок на них представлены по ссылке.