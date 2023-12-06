Компания xAI Илона Маска ищет инвестиции в размере до $1 млрд

xAI — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, основанная Илоном Маском, — стремится привлечь до 1 миллиарда долларов в виде инвестиций в акционерный капитал, согласно данным, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (согласно данным CoinDesk). На данный момент компания привлекла $134,7 млн.

Основанная в апреле компания xAI — это попытка Маска отреагировать на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Цель компании — «понять истинную природу Вселенной», согласно ее веб-сайту, чему, очевидно, должен способствовать запуск ее чат-бота Grok AI.

Grok получает информацию в режиме реального времени из X (ранее Twitter) для получения некоторых своих ответов, но в настоящее время она доступна только в раннем доступе для подписчиков X Premium Plus. Несмотря на тесные связи между Гроком и X, xAI отделена от X Corp., материнской компании X.

В документации SEC отмечается, что xAI примет от сторонних инвесторов не менее 2 миллионов долларов. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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