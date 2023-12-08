В МТС стартовали продажи нового флагмана — Яндекс.Станции Дуо Макс

Умная колонка Яндекс.Станция Дуо Макс — новый уровень взаимодействия с виртуальным ассистентом благодаря большому поворотному Full HD touch-экрану со встроенной камерой. Колонку можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. А при покупке новинки в интернет-магазине МТС по 31 декабря 2023 года действует бесплатная доставка.

Яндекс.Станция Дуо Макс — новая флагманская умная колонка от Яндекс с Алисой. Ее ключевая особенность — наличие полноценного сенсорного экрана с разрешением Full HD. С его помощью с виртуальным ассистентом можно взаимодействовать не только голосом. Появилась возможность отдавать Алисе команды прикосновениями, а на дисплее отображаются ее ответы.

Экран снабжен поворотным механизмом, что позволит настроить оптимальный угол наклона по своему усмотрению. Для совершения видеозвонков предусмотрена встроенная камера. Колонка также снабжена модулем Zigbee для управления устройствами Умного дома без подключения к интернету. Аудиосистема, состоящая из нескольких динамиков и сабвуфера, обеспечивает чистый и детализированный звук.

Умная колонка Яндекс.Станция Дуо Макс с Алисой и модулем Zigbee, предлагается от 70 рублей в месяц — при покупке в рассрочку. Ее стоимость единым платежом составит 1499 рулей.

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