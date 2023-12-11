Приложение Google для создания заметок с ИИ стало доступно пользователям

NotebookLM, экспериментальное приложение Google для создания заметок на базе искусственного интеллекта, теперь стало доступно пользователям в США. По словам компании, приложение также получает несколько новых функций и «начинает» использовать модель искусственного интеллекта Gemini Pro от Google, «чтобы помочь в понимании документов».

NotebookLM уже может делать такие вещи, как выделять ключевые моменты и даже отвечать на вопросы об источниках заметок. Также Google добавляет способ преобразования заметок в другие типы документов. После того как выберете все заметки, которые хотите добавить, NotebookLM автоматически предложит различные форматы, например, план или учебное пособие. Google отмечает, что также можете указать NotebookLM преобразовать заметки в формат по вашему выбору, например электронное письмо, информационный бюллетень и многое другое.