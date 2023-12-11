МТС назван лучшим мобильным оператором Беларуси в рамках «Народной Марки»

В Беларуси названы победители Премии «Народная марка». Компания МТС стала лучшей в номинации «Мобильный оператор». Победителей определили по результатам народного голосования. Торжественная церемония награждения прошла в Национальной библиотеке Беларуси.

В Премии «Народная марка» нет профессионального жюри, победителей выбирают жители всех регионов страны путем открытого голосования в средствах массовой информации.

Компания МТС заняла 1-е место в номинации «Мобильный оператор» категории «Услуги». Потребители назвали любимый бренд, ответив на вопросы анкеты: «Какую марку Вы считаете лучшей в своей категории, какой отдаете предпочтение и готовы рекомендовать?».

«Для нас большая честь получить такую высокую оценку от потребителей. Мы благодарны нашим клиентам за оказанное нам доверие и будем дальше стремиться работать на таком же высоком уровне: продолжим внедрять инновации, улучшать наши продукты и услуги. Также отмечу, что эта награда — результат усердного труда большой команды МТС», — сказал во время церемонии награждения Николай Булаш, заместитель Генерального директора МТС по коммерческим вопросам.

«Народная Марка» — ежегодная премия потребительского признания, которая определяет бренды-лидеры в Беларуси по широкому перечню товаров и услуг массового спроса путем голосования потребителей. Итоги Премии подтверждает Наблюдательный совет экспертов маркетинга и коммуникации, Белорусского общества защиты потребителей, средств массовой информации, представителей других организаций и ведомств.