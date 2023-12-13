Белорусское приложение "BY Guide" вошло в Топ-3 в рейтинге Google Play

Мобильное приложение «BY Guide», разработанное стартапом Парка высоких технологий, вошло в Топ-3 в рейтинге Google Play в категории «Путешествия». Сейчас им пользуется более 7000 человек, сообщает пресс-служба ПВТ.

«BY Guide» – простое в использовании приложение для экологических путешествий по Беларуси. Здесь собран список маршрутов с описанием и фотографиями достопримечательностей, которые можно увидеть по пути. Установлен и GPS-трекер, который поможет путешественникам ориентироваться на местности.

Сейчас в приложении доступно 85 эколого-туристических маршрутов, запланировано к размещению более 300 экотроп и веломаршрутов по всем регионам страны. Стоит отметить, что добавление маршрута в сервис происходит только после того, как команда стартапа протестирует туристический объект.

Основной особенностью сервиса является навигация без доступа в интернет и разделение маршрутов по видам для разных категорий путешественников (людям с нарушением зрения или на коляске, семьям с детьми и животными.).

В планах у «BY Guide» – создание версии для iOS, а также запуск аудиогидов к различным достопримечательностям.