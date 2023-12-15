Spotify тестирует ИИ-генератор плейлистов по текстовым описаниям

Spotify разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям приложения создавать плейлисты с использованием технологии искусственного интеллекта и подсказок. Она была обнаружена в реальных условиях в рамках теста, чтобы увидеть, как пользователи отреагируют на создание плейлистов с помощью ИИ. Компания подтвердила изданию TechCrunch проведение теста, но не поделилась подробностями о технологии и том, как она работает, а также не назвала сроки запуска.

Эту функцию продемонстрировал в видео TikTok пользователь, который написал: «Я только что случайно обнаружил ChatGPT от Spotify?». Согласно скриншотам, которыми он поделился, доступ к функции плейлистов от ИИ можно получить на вкладке «Ваша библиотека» в приложении Spotify, нажав кнопку «плюс» (+) в правом верхнем углу экрана. Здесь появляется всплывающее меню, и функция списка воспроизведения ИИ — это новая опция под существующими параметрами «Список воспроизведения» и «Смешивание».

В описании функции говорится: «Превратите свои идеи в плейлисты с помощью искусственного интеллекта» и отмечается, что в настоящее время она доступна только на английском языке.

После выбора этой опции пользователям открывается экран, на котором они могут ввести подсказку в поле в стиле чат-бота с искусственным интеллектом, чтобы начать работу.