Процессор для компьютеров Snapdragon X Elite претендует на звание быстрейшего на рынке

Компания Qualcomm заявила, что ее новейший процессор Snapdragon X Elite, предназначенный для ноутбуков под управлением Windows, имеет значительное преимущество по сравнению с процессором Apple M3.

В многоядерном тесте Geekbench Snapdragon X Elite набрал 15300 баллов, в то время как Apple M3 смог получить только 12154, что на 21% меньше. Впрочем, несмотря на превосходство чипа Qualcomm в производительности, информации о его энергопотреблении и тепловыделении пока нет. По имеющейся информации, новый процессор будет иметь два режима работы: производительный, потребляющий 80 Вт и требующий активного охлаждения, и энергоэффективный, потребляющий всего 23 Вт.

Стоит отметить, что в октябре Qualcomm уже называла свое изделие самым быстрым x86-совместимым чипом на рынке. Тогда компания сравнивала его производительность с процессорами Intel Core 13-го поколения. Однако недавно были представлено новое семейство Intel Core Ultra, с котором, по словам Qualcomm, еще не получилось сравнить свой чип.

Ожидается, что первые персональные компьютеры на базе Snapdragon X Elite ожидаются к середине 2024 года, их готовят к выпуску все ведущие производители: Acer, Asus, Dell, HP, Honor, Lenovo, Microsoft Surface, Samsung и Xiaomi. В связи с этим, в Qualcomm рекомендуют пользователям, планирующим приобретение нового ноутбука, отложить покупку на полгода, чтобы убедиться в превосходстве новой платформы над конкурентами.