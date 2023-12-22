В Китае представлен игровой субфлагман Honor 90 GT

Компания Honor официально представила в Китае смартфон Honor 90 GT. Он базируется на на топовой SoC Qualcomm предыдущего поколения — Snapdragon 8 Gen 2 и ориентирован на геймеров.

Экран смартфона — OLED 6.7" с разрешением 2664 х 1200 пикселей, максимальной кадровой частотой 120 Гц и локальной пиковой яркостью 2600 кд/кв.м. Сенсор фронтальной камеры — 16 Мпикс, основной – 50 Мпикс (Sony IMX906 c широкоугольным объективом и OIS), сверхширокоугольной — 12 Мпикс. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч, есть поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт. Размеры смартфона — 161 x 74.2 x 7.9 мм, вес — 185 г. Honor 90 GT работает под управлением MagicOS 7.2 на базе Android 14.

Ориентировочные цены на новинку: 12/256 Гб — $365, 16/256 Гб — $405, 16/512 Гб — $450, 24 Гб/1 Тб — $520. Стоит отметить, что это первый смартфон Honor с 24 Гб памяти.