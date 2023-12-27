Анонсирована игровая консоль, которую можно носить на руке

На краудфандинговой площадке Kickstarter стартовал сбор денег для производства гибрида часов и игровой приставки Retro Gaming Watch. Девайс может использоваться для запуска игр, созданных для древних приставок.

Внешне устройство выглядит как дешевые пластиковые часы с монохромным экраном, способным отображать время, а также иконки входящих сообщений. Но стоит открыть крышечку, как появляется сильно уменьшенная версия портативной консоли Game Boy SP. Она состоит из цветной ЖК-матрицы диагональю 1.54" с разрешением 320 х 320 пикселей и частотой обновления 60 Гц, а также блока кнопок и джойстика. Внутри корпуса спрятаны аккумулятор, монофонический динамик, магнетометр и акселерометр.

Приставка работает под управлением процессора Renesas / Dialog DA14706 с двумя ядрами ARM Cortex-M0 с тактовой частотой 160 МГц, встроенным видеочипом и модулем Bluetooth. Внутренняя память 1.5 Мб, внешняя — 8 Мб. Также имеется чип Efinix T20 FPGA, который эмулирует "железо" для запуска старых 8- и 16-битных игр. Утверждается, что мощность новинки выше, чем у "систем эпохи Nintendo 64".

Девайс соединяется со смартфоном по Bluetooth, что позволяет синхронизировать время, показывать уведомления, взаимодействовать с приложениями, а также закачивать игры. В режиме часов Retro Gaming Watch будет работать приблизительно два дня, а в игровом режиме — 2-4 часа.

На этапе сбора средств гаджет можно приобрести за $159, ориентировочный срок поставки — ноябрь 2024 года. Кроме того, энтузиасты могут выступить в качестве бета-тестеров: за $350 им вышлют прототип с корпусом, напечатанным на 3D-принтере, а затем они без доплаты получат готовый продукт.