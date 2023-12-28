ИИ-стартапы привлекли $27 млрд инвестиций в 2023 году

Крупные технологические компании, такие как Microsoft, Google и Amazon, в этом году взяли на себя инициативу по инвестированию в стартапы, занимающиеся генеративным искусственным интеллектом, обогнав венчурных инвесторов по вложенным суммам. По данным PitchBook, частной исследовательской компании, на долю этих технологических гигантов пришлось две трети от 27 миллиардов долларов, привлеченных стартапами в области искусственного интеллекта в 2023 году.

Газета Financial Times отметила, что всплеск инвестиций, особенно после запуска OpenAI ChatGPT в ноябре 2022 года, показывает, как крупнейшие игроки Кремниевой долины превосходят традиционных технологических инвесторов. Такие сделки, как инвестиции Microsoft в размере 10 миллиардов долларов в OpenAI и значительное финансирование базирующейся в Сан-Франциско Anthropic со стороны Google и Amazon, привели к тому, что расходы на стартапы по искусственному интеллекту почти утроились по сравнению с предыдущим рекордом в 11 миллиардов долларов, установленным два года назад.

Эта тенденция привела к значительному завышению стоимости стартапов в области искусственного интеллекта. OpenAI добивается оценки в $86 млрд при продаже акций для сотрудников, что почти в три раза превышает предыдущую оценку в этом году.