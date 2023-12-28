Microsoft Copilot теперь доступен в виде приложения на Android

Microsoft выпустила специальное приложение Copilot для Android. Новое приложение доступно в магазине Google Play и предлагает доступ к Microsoft Copilot на базе искусственного интеллекта без необходимости использования мобильного приложения Bing. Как заметил Neowin, Copilot для Android доступен уже почти неделю, но версия для iOS пока недоступна.

Приложение Microsoft Copilot для Android очень похоже на ChatGPT. Здесь есть доступ к возможностям чат-бота, создание изображений с помощью DALL-E 3 и возможность написания текста для электронных писем и документов.

Запуск приложения Copilot для Android состоялся чуть больше месяца после того, как Microsoft переименовала Bing Chat в Copilot. Ранее в этом году Microsoft запустила технологию искусственного интеллекта в своей поисковой системе Bing, интегрировав интерфейс, подобный ChatGPT, в результаты поиска. Microsoft отказалась от брендинга Bing Chat и позволила Copilot стать более автономным продуктом, который также существует в собственном выделенном домене copilot.microsoft.com — во многом как ChatGPT.

Запуск мобильных приложений для Copilot кажется следующим логическим шагом в расширении Copilot, особенно потому, что Bing Chat Enterprise также был переименован в просто Copilot.